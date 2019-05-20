اليوم..الحكم على المتهمين بهتك عرض أطفال والاتجار بهم فى السلام

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الإثنين، حكمها على عاملين بتهمة الاتجار فى البشر بمدينة السلام .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى فى القضية رقم 1393لسنة 2018، جنايات السلام أول، قيام المتهمان "محمد زكريا"، عامل ،و"محمد عصام"،عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى أشخاص طبيعين، وهم الأطفال "عبد الله أنور، و إبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول.

إذا أتفق المتهمان على استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجىىعليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و " إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلاديةكاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.