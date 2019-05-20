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الإثنين، 20 مايو 2019 02:07 م
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الولايات المتحدة تؤكد تعاونها مع الرئيس الأوكرانى الجديد

الإثنين، 20 مايو 2019 01:35 م
الولايات المتحدة تؤكد تعاونها مع الرئيس الأوكرانى الجديد الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ
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أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمواصلة دعمها للشعب الأوكرانى وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى.
جاء ذلك فى رسالة بعثها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وألقاها وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى بالبرلمان الأوكرانى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وقال بيرى إن الرسالة الأمريكية واضحة للغاية، وقد طلب منا الرئيس ترامب نقلها، وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا وتتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد.
وفى الوقت نفسه، أكد الوزير الأمريكى أن خطاب تنصيب زيلينسكي كان رائعا وقويًا للغاية فى سياق رؤية مستقبل أوكرانيا.
وأكد بيرى أن النقطة المهمة هى أن الانتخابات كانت لصالح شعب أوكرانيا وليس لصالح زيلينسكى، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب أوكرانيا فى الدفاع عن الاستقلال وتطلعاته إلى الحرية.


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