المعمل الجنائى يرفع البصمات لكشف هوية المتهمين بسرقة مكتب شركة شهيرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، معاينة لمكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة، بمنطقة فيصل، بعد تعرضها للسرقة على يد مجهولين، وكشفت المعاينة أن المتهمين استخدموا آلة حادة فى كسر الباب.



كما تبين من خلال المعاينة، وجود آثار بعثرة بمحتويات المكتب، واستيلاء المتهمين على مبلغ 80 ألف جنيه، وعدد من أجهزة الكمبيوتر.

وكشفت المعاينة أيضا عن عدم تركيب أصحاب المكتب لكاميرات مراقبة، وتم رفع البصمات تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة التي تتولى التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد سرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة بمنطقة فيصل، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه، وعددا من أجهزة الكمبيوتر، مستغلين انصراف الموظفين من المكتب، وفراغه من العاملين به.



وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.