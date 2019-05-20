"الكونستابل".. 64 سنة فى حفظ الأمن بالشوارع المصرية وصولا لتكريم الملك

كتب محمود عبد الراضي

"الكونستابل" مصطلح شُرطى قديم، كان يتم استخدامه على نطاق واسع حتى 1967 حيث تم إلغائه من جهاز الشرطة.

و"الكونستابل" كلمة إنجليزية تعنى باللغة العربية "شرطة أو الشرطة البريطانية"، ويقصد بها فئة من رجال الشرطة تقع بين الضباط والمجندين.

وفى عام 1903 تم إنشاء قسم لـ"الكونستابل" بهدف التحاق مجموعة من الأشخاص الحاصلين على الابتدائية ممن يجيدون الكتابة للإهتمام بكتابة المحاضر، والاستفادة بعدد منهم فى الشوارع لحفظ الأمن، حتى تم إلغائه فى 1967 واستبداله بـ"أمين الشرطة".

ويُعد من أشهر من عملوا فى "الكونستابل" شخص يدعى "محمود" والذى تردد عنه أنه ساهم فى ضبط المتهمين باغتيال اللورد موين الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط أمام منزله فى حى الزمالك، وتقديمهم للعداله، ولقب وقتها بـ"منقذ سمعة مصر"، وحصل على تكريم من الملك فاروق لشجاعته.