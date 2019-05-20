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القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين فى الغربية

الإثنين، 20 مايو 2019 01:23 م
القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين فى الغربية هيروين -ارشيفية
الغربية - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "كمال م ك" وشهرته كيمو الصاوى عاطل ومقيم ببندر كفر الزيات وبحوزته 50 لفافة هيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول .

 

كما تم ضبط "حسن ح إ" 28 سنة مقيم ببندر كفر الزيات وبحوزته 25 تذكرة هيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، توك توك بدون لوحات يستخدمه فى توزيع المواد المخدرة على عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق .


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