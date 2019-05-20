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الإثنين، 20 مايو 2019 02:03 م
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العمليات المشتركة العراقية: الوضع الأمنى ببغداد مستقر

الإثنين، 20 مايو 2019 01:43 م
العمليات المشتركة العراقية: الوضع الأمنى ببغداد مستقر الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية استقرار الوضع الأمنى فى بغداد، مشيرة إلى أنه لا شىء يدعو للقلق.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين : "إن قواتنا فى قيادة عمليات بغداد تواصل مهامها؛ لحفظ أمن مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية والمحلية".
وأضاف: "أنه لا شىء يدعو للقلق"، داعيًا وسائل الإعلام إلى العودة للمصادر الرسمية قبل نشر الأخبار التى ربما تكون غير صحيحة. وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت، أمس الأحد، سقوط صاروخ (كاتيوشا) وسط المنطقة الخضراء فى بغداد.


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العراق

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