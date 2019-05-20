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الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الإثنين، 20 مايو 2019 06:04 م
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست" قناة الجزيرة تعمل لخدمة الأجندة الإسرائيلية
كتب : أحمد جمعة
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أوقفت قناة "الجزيرة" القطرية اثنين من صحفييها عن العمل على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة الإعلامية.

وقالت الجزيرة في بيان نشرته أن خدمتها الرقمية (إيه جاي بلس) "اتّخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق صحفيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية". ويتعلق الأمر بمقطع مصور بشأن محرقة اليهود (الهولوكوست) قالت القناة إنه يتعارض مع ضوابطها التحريرية.

 

ويشير الفيديو الذي نشرته (ايه جاي بلس) التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن رواية قتل النازيين لستة ملايين يهودى "تبنّتها الحركة الصهيونية". وقتل النازيون فى الحرب العالمية الثانية وبشكل ممنهج ستة ملايين يهودي. وفي الفيديو الذي تم بثّه لأول مرة في 18 مايو الجارى، أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازى وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

ويشير الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم موارد مالية وقدرتهم على الوصول إلى مؤسسات إعلامية تمكّنوا من تسليط الضوء على معاناتهم.


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