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الإثنين، 20 مايو 2019 11:06 م
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الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء فى الأزمة الأمريكية الإيرانية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:48 م
الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء فى الأزمة الأمريكية الإيرانية منظمة لامم المتحدة
أ ش أ
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أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء التصعيد بين أمريكا وإيران، ومن إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد ، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجميع إلى خفض حدة اللهجة والأفعال.

 

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، "نشعر بالقلق إزاء اللهجة المتفاقمة".

 

وعن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد ، قال دوجاريك " إن الأمين العام قلق إزاء هذا الموضوع ، إنها منطقة مضطربة للغاية، أي تطورات، سواء كانت أفعال ميدانية أو لهجة بلاغية ، من الممكن أن يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر أن تصبح المنطقة المضطربة أكثر اضطرابا".

 


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