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الإثنين، 20 مايو 2019 03:34 م
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اعتماد 5 قادة كتالونيين انفصاليين ببرلمان إسبانيا الجديد

الإثنين، 20 مايو 2019 03:26 م
اعتماد 5 قادة كتالونيين انفصاليين ببرلمان إسبانيا الجديد البرلمان الأسبانى ـ صورة أرشيفية
مدريد (أ ش أ)
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أجريت اليوم الاثنين، إجراءات الاعتماد الرسمية بالبرلمان الإسبانى لخمسة قادة كتالونيين قيد المحاكمة فى قضية محاولة الانفصال عن السيادة الإسبانية فى عام 2017، حيث رافقتهم الشرطة إلى مقر البرلمان العاصمة الإسبانية "مدريد".

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المحكمة العليا سمحت للقادة الانفصاليين المنتخبين أن يتم اعتمادهم فى البرلمان، فضلا عن حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد والمقرر أن تعقد غدا، إلا أنها لم تسمح لهم بالمشاركة فى أى اجتماعات أو التحدث للإعلام خلال تواجدهم فى البرلمان.

وكان نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق أوريول جونكيراس وثلاثة قادة انفصاليين بارزين فازوا بمقاعد فى مجلس النواب، بينما فاز المتحدث باسم الشئون الخارجية فى كتالونيا السابق راؤول روميفا بمقعد فى مجلس الشيوخ.

يُذكَّر أن إسبانيا شهدت حالة من الاضطراب السياسى فى أكتوبر من عام 2017 بعدما أعلن رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بويجديمونت الانفصال أحادى الجانب عن السيادة الإسبانية، مما أدى اعتقال العديد من القادة الكتالونيين المؤيدين للانفصال وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالعصيان والخيانة العظمى.

 


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