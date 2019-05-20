استطلاع يرجح استمرار ناريندا مودى بالسلطة.. وحزبه يناقش تشكيل الحكومة الجديدة

رويترز

توقع الهنود، اليوم الاثنين، عودة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأى، أمس، أن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاءه سيحتفظون بالسلطة بأغلبية ساحقة.

وقال مصدران من حزب بهاراتيا جاناتا، اليوم، إن الحزب الحاكم فى الهند يستعد للاجتماع مع شركاء الائتلاف لمناقشة الحكومة الجديدة، بعد أن أشارت استطلاعات الرأى إلى نتيجة أفضل من المتوقع فى الانتخابات العامة.

ويشار إلى أن "مودى" واجه انتقادات فى بداية الحملة لإخفاقه فى توفير فرص عمل للشبان وضعف أسعار المنتجات الزراعية، فيما قال محللون وسياسيون، إن سباق الانتخابات سيكون مُحتدما مع اكتساب حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسى، للمزيد من التأييد.

لكن مودى حشد قاعدته القومية الهندوسية وحوّل الحملة إلى صراع من أجل الأمن القومى بعد تصاعد حدة التوتر مع باكستان وهاجم منافسه الرئيسى واتهمه بأنه يتبنى نهجا متهاونا أكثر من اللازم تجاه إسلام أباد.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة فى مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية فى وقت مبكر من يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول ظهر ذلك اليوم.