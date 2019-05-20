video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع يرجح استمرار ناريندا مودى بالسلطة.. وحزبه يناقش تشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين، 20 مايو 2019 02:25 م
استطلاع يرجح استمرار ناريندا مودى بالسلطة.. وحزبه يناقش تشكيل الحكومة الجديدة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
رويترز
إضافة تعليق

توقع الهنود، اليوم الاثنين، عودة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأى، أمس، أن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاءه سيحتفظون بالسلطة بأغلبية ساحقة.

وقال مصدران من حزب بهاراتيا جاناتا، اليوم، إن الحزب الحاكم فى الهند يستعد للاجتماع مع شركاء الائتلاف لمناقشة الحكومة الجديدة، بعد أن أشارت استطلاعات الرأى إلى نتيجة أفضل من المتوقع فى الانتخابات العامة.

ويشار إلى أن "مودى" واجه انتقادات فى بداية الحملة لإخفاقه فى توفير فرص عمل للشبان وضعف أسعار المنتجات الزراعية، فيما قال محللون وسياسيون، إن سباق الانتخابات سيكون مُحتدما مع اكتساب حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسى، للمزيد من التأييد.

لكن مودى حشد قاعدته القومية الهندوسية وحوّل الحملة إلى صراع من أجل الأمن القومى بعد تصاعد حدة التوتر مع باكستان وهاجم منافسه الرئيسى واتهمه بأنه يتبنى نهجا متهاونا أكثر من اللازم تجاه إسلام أباد.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة فى مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية فى وقت مبكر من يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول ظهر ذلك اليوم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الهند تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال الـ10 سنوات المقبلة

فيديو.. رئيس وزراء الهند يؤدى طقسا دينيا بعد انتهاء الانتخابات

تشديدات أمنية مع تصويت الناخبين فى الهند بأخر مراحل الانتخابات العامة

مقتل وإصابة 24 شخصا فى إنقلاب حافلة بالهند

ناريندا مودى

رئيس وزراء الهند

الانتخابات التشريعية الهندية

انتخابات الهند

اخبار الهند

الحكومة الهندية

اخبار عالمية

حزب بهاراتيا جاناتا

استطلاع راى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة