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أسعار العملات اليوم الاثنين 20-5-2019.. ترجع الدولار واليورو والريال السعودى

الإثنين، 20 مايو 2019 10:45 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 20-5-2019.. ترجع الدولار واليورو والريال السعودى دولار أمريكى - أرشيفية
كتبت - أمنية جلال
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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2019، وجاء الدولار الأمريكى فى مقدمة العملات التى شهدت تراجعا، تبعه اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، وأيضا الدينار الكويتى والريال السعودى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق، اليوم الاثنين، حرصا على إمداد القارئ بالمعلومات الاقتصادية وتطورات سوق الصرف، ومعرفته أسعار مختلف العملات، العربية أو الأجنبية، مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، بنسبة طفيفة، مقارنة بآخر الأسعار فى ختام تعاملات البنوك الخميس الماضى، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "اليورو" 16.98 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجّل سعر صرف الجنيه الاسترلينى انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام تعاملات البنوك، يوم الخميس الماضى، ووفق آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.6 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى، اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل الريال 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل 55.8 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.


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