أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

فريق أطفال بلامأوى بالسويس ينقذ مشردا وينقله لدار رعاية

"حماية المستهلك": حملات مكثفة على الأسواق طوال شهر رمضان

طرح كميات كبيرة من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. والكيلو بـ9 جنيهات

مقرر السكان: وضع تصور نهائى للاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث

الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة

100 مليون صحة تخصص خط ساخن برقم 15335 للاستفسار عن أماكن الكشف المبكر عن السكر

توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة بالجمهورية

طلاب أولى ثانوى: امتحان العربى فوق المتوسط والأسئلة تعتمد على الفهم

طلاب بأولى ثانوى يدخلون على سيستم الامتحان الإلكترونى بعد تشغيله

مصادر: امتحانات أولى ثانوى "المسربة" غير صحيحة.. والاختبار لا يحتاج إنترنت

احترسوا شاومينج خديعة كبرى ولا تسريب لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى

تجهيز حملة قومية لـ"الذرة" من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد

لجان مرورية بمجاز اللحوم تأكيدا لتطبيق الإجراءات طوال أيام رمضان

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صرف 111 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 10 عمال مصريين بالأردن

تعرف على أرقام ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام عيد الفطر

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر للحجز أمام المسافرين بقطارات 28 رمضان