"أحدب رمضان" يقترن بالمشترى الليلة فى ظاهرة ترى بالعين المجردة فى السماء

كتب محمود راغب

تشهد سماء مصر الوطن العربى ،مساء اليوم الاثنين 15 رمضان 1440 ،وقوع القمر الأحدب المتناقص بالقرب من كوكب المشترى في حالة اقتران فى ظاهرة ترى بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المشترى يعتبر رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر المشتري كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة ،وعند رصدة من خلال المنظار سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم " أقمار جاليليو " وهى : جانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى، وسوف تتحسن رؤية تفاصيل الكوكب عند إستخدام التلسكوب.

وخلال ساعات الليل ، سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.