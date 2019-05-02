105 مليارات و337 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة

كتب محمود حسين

اعتمدت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020، مبلغ 105 مليارات و337 مليونًا و855 ألف جنيه لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة المحال من الحكومة للبرلمان.

وخصص مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 27 مليونًا و500 ألفًا للأجور، و2 مليار و791 مليونًا و834 ألف جنيه للمصروفات، و42 مليارًا و194 مليونًا و838 ألف جنيه لبند مشتريات بضائع بغرض البيع، بالإضافة لـ52 مليارًا و752 مليونًا و753 ألفًا (أعباء وخسائر)، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 97 مليارًا و767 مليونًا و855 ألفًا.

وبلغت الاستخدامات الاستثمارية 6 ملايين جنيه، والتحويلات الرأسمالية 7 مليارات و564 مليون جنيه، لتصل جملة الاستخدامات الرأسمالية 7 مليارات و570 مليونًا، وليكون إجمالى مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التمونية 105 مليارات و337 مليونًا و855 ألف جنيه للسنة المالية 2019/2020، مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2018/2019، المقدرة بـ137 مليارًا و20 مليونًا و136 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية باجتماعها الأسبوع المقبل.