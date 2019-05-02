video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

105 مليارات و337 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة

الخميس، 02 مايو 2019 12:06 ص
105 مليارات و337 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة مجلس النواب
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

اعتمدت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020، مبلغ 105 مليارات و337 مليونًا و855 ألف جنيه لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة المحال من الحكومة للبرلمان.

 

وخصص مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 27 مليونًا و500 ألفًا للأجور، و2 مليار و791 مليونًا و834 ألف جنيه للمصروفات، و42 مليارًا و194 مليونًا و838 ألف جنيه لبند مشتريات بضائع بغرض البيع، بالإضافة لـ52 مليارًا و752 مليونًا و753 ألفًا (أعباء وخسائر)، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 97 مليارًا و767 مليونًا و855 ألفًا.

 

وبلغت الاستخدامات الاستثمارية 6 ملايين جنيه، والتحويلات الرأسمالية 7 مليارات و564 مليون جنيه، لتصل جملة الاستخدامات الرأسمالية 7 مليارات و570 مليونًا، وليكون إجمالى مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التمونية 105 مليارات و337 مليونًا و855 ألف جنيه للسنة المالية 2019/2020، مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2018/2019، المقدرة بـ137 مليارًا و20 مليونًا و136 ألف جنيه.

 

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية باجتماعها الأسبوع المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين المنيا: توريد 14582 طن و913 كيلو قمح منذ بدأ موسم الحصاد

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

وزير التموين: طفرة فى منظومة التجارة الداخلية خلال العامين المقبلين

"التموين" باعت 90 طن رنجة وفسيخ بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" والمجمعات الاستهلاكية.. استمرار طرح مبادرة تخفيض سعر سكر المكعبات 55% بمناسبة شهر رمضان.. ووزير التموين: ارتفاع مخزون السلع الأساسية

ضبط 3 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

عروض تنافسية بين الشركات فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان".. طرح السكر البنى بـ15 جنيها للكيلو بدلا من 30.. تخفيضات على المنتجات ومستلزمات الشهر الكريم تصل إلى 30%.. ووزير التموين: إطلاق ألف سيارة لطرح السلع

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الموازنه

التموين




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة