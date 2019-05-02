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وزير الداخلية الإيطالى يشدد الرقابة على المسلمين ويرفع مستوى الحذر بأماكن تجمعهم

الخميس، 02 مايو 2019 10:42 ص
وزير الداخلية الإيطالى يشدد الرقابة على المسلمين ويرفع مستوى الحذر بأماكن تجمعهم اسلاموفوبيا
كتبت فاطمة شوقى
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قررت وزارة الداخلية فى إيطاليا تكثيف الرقابة على المسلمين، وزعمت أن المراكز التى يتجمعون بها تميل للفكر "المتشدد"، وفرض مراقبة على المراكز التى تجمع الجالية الإسلامية فى البلاد.
 
ووفقا لصحيفة "تى انتريسا" الإسبانية فإن وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفينى، التابع إلى حزب اليمين المتطرف، وقع على قرار يوصى بتكثيف الرقابة ورفع مستوى الحذر حول أماكن تجمع المواطنين المسلمين.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بعد شجار بين رجلين مهاجرين وأثنائه ترددت عبارات معادية للمسيحية.
 
وأوضحت الوزارة أن المراكز توجد فى كل من مقاطعات لومبارديا، وإميليا رومانيا، وڤينيتو، وبييمونتى، وصقلية، وتوسكانا.
 
وأوضح سالفينى أن هناك حضورا متزايدا فى المراكز الإسلامية التى توجد فى هذه المقاطعات، والتى تتميز بأيديولوجيات مختلفة ذات طابع دينى تميل إلى التشدد والراديكالية للإسلام.
 
 
 
 

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