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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان اليوم معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بشبرا الخيمة

الخميس، 02 مايو 2019 12:00 ص
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان اليوم معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بشبرا الخيمة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
القليوبية إبراهيم سالم
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يفتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بحضور عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

كما يفتتح المحافظ 4 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بعدد من مدن المحافظة وهى "شبين القناطر، وبنها، وطوخ، وقليوب"، والتى تم الاستعداد من خلالها لاستقبال شهر رمضان المبارك من أجل التخفيف على المواطن البسيط.

كما يسلم يقوم المحافظ، أجهزة كهربائية لـ20 عروسة وعريسا يتامى وغير قادرين باستاد بنها الرياضى فى تمام الساعة 12 ظهرا، بحضور وكيل وزارة التضامن الدكتور مجدى حسن، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها.

 


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