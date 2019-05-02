وزيرة التضامن وسفير الهند يشهدان افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط

أسيوط محمود عجمى

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وراهول كولشيرشت سفير الهند فى مصر اليوم الخميس، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

ويأتى ذلك، فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والى، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش، يأتى على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعي بمستوى تقنى متطور من خلال معسكر لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعى لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.