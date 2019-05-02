هيئة الأغذية الأمريكية توافق على عقار مافيريت لعلاج الأطفال المصابين بفيروس C

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" على علاج أقراص "مافيريت" Mavyret لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا لجميع الأنواع الجينية للفيروس، وقد تمت الموافقة سابقًا على استخدام Mavyret لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائى C فى البالغين فى عام 2017.

وقال جيفرى موراى، نائب مدير قسم الأدوية المضادة للفيروسات بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "إن الأدوية المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر تقلل من كمية فيروس التهاب الكبد الوبائى فى الجسم عن طريق منع تكاثر الفيروس، وتعالج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائى سى وتحقق الشفاء التام.

وأضاف تمثل الموافقة على المافيريت للأطفال خيارًا آخر لعلاج الأطفال والمراهقين المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي C، ولكن للمرة الأولى يعالج جميع الأنواع الجينية للفيروس.

وأعلنت "FDA" ان هناك ما يتراوح بين 2.7 إلى 3.9 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من التهاب الكبد الوبائي المزمن، والأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائى معرضون لخطر الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي، تشير التقديرات إلى وجود ما بين 23000 إلى 46000 طفل فى الولايات المتحدة مصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائى.

وتختلف مدة العلاج مع مافيريت تبعا لتاريخ العلاج ، النوع الجينى للفيروس وتليف الكبد، كانت الاثار الجانبية للعقار بسيطة،و الأكثر شيوعا في المرضى الذين يتناولون Mavyret هو الصداع والتعب. لا ينصح Mavyret في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد المتوسط، ويمنع اعطائه في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الحاد " المتقدم " كما يمنع استخدامه مع بعض العقاقير مثل Tazanavir and Rifampin.

وأضافت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه عند تناول عقار المافيريت للبالغين المصابين بفيروسى سى وبى معا يحدث نشاط لفيروس سى،للمصابين الذين كانوا يخضعون أو استكملوا العلاج باستخدام مضادات الفيروسات" HCV" المباشرة ،والذين لم يتلقوا العلاج أدوية فيروس بى من قبل، حيث أن تنشيط فيروس بى HBV في المرضى الذين عولجوا بأدوية مضادة للفيروسات مباشرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الكبد، أو وفاة بعض المرضى. يجب على أخصائيي الرعاية الصحية فحص جميع المرضى بحثًا عن أدلة على الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي الحالي أو السابق قبل بدء العلاج باستخدام مافيريت.

جدير بالذكر أن هيئة الاغذية والادوية الامريكية كانت قد وافقت من قبل على استخدام عقار الهارفونى لعلاج الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة ،من قبل ويعتبر هذا العقار هو الثانى الذى توافق عليه" FDA "من ضمن أدوية فيروس سى التى تعالج فيروس سى بكفاءة، وتحقق نسب نجاح تقترب من الـ 98 %.



