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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 02 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 35

دمنهور 22 33

الإسكندرية 19 26

بلطيم 18 26

مطروح 18 24

السلوم 17 25

سيوة 22 33

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

الزقازيق 23 36

الإسماعيلية 21 35

السويس 20 36

العريش 20 28

رفح 19 27

رأس سدر 24 36

نخل 18 38

نويبع 26 36

طابا 23 35

كاترين 16 32

الطور 21 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 40

مرسى علم 25 41

الفيوم 24 39

بني سويف 24 39

المنيا 23 41

أسيوط 24 41

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 25 42

أسوان 25 42

أبوسمبل 26 41

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 22 35

أبو رماد 22 33

حلايب 23 32

رأس حدربة 24 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 27 40

الرياض 26 37

المنامة 26 31

أبوظبي 24 34

الدوحة 27 36

الكويت 24 38

دمشق 13 30

بيروت 19 27

عمان 14 30

القدس 15 28

غزة 18 30

بغداد 22 37

مسقط 27 33

صنعاء 12 29

الخرطوم 29 44

طرابلس 18 22

تونس 16 25

الجزائر 14 20

الرباط 14 23

نواكشوط 17 24

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 19

إسطنبول 12 20

إسلام آباد 19 33

نيودلهي 27 42

جاكرتا 25 34

بكين 14 29

كوالالمبور 25 35

طوكيو 14 20

أثينا 12 22

روما 10 21

باريس 07 16

مدريد 10 24

برلين 05 17

لندن 08 15

مونتريال 06 11

موسكو 08 13

نيويورك 10 22

واشنطن 19 31


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