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نص كلمة رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى فى عشاء عمل ببيروت

الخميس، 02 مايو 2019 10:29 م
نص كلمة رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى فى عشاء عمل ببيروت رئيس الوزراء المصرى ونظيره اللبنانى
رسالة بيروت - هند مختار
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استضاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعضاء الوفدين المصري واللبناني من المسئولين الرسميين ورجال الأعمال، فى مأدبة عشاء عمل بمقر الحكومة اللبنانية، على شرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وألقى الحريري كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته والحكومة اللبنانية باستضافة رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق له فى لبنان، مؤكداً حرص لبنان على إقامة أفضل علاقات مع مصر، وتطلع الحكومة اللبنانية لتطوير التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة، لا سيّما فى ظل التحديات والأزمات التى تموج بها المنطقة.

وأضاف الحريري أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تستهدف إزالة العراقيل والمشكلات التى تحول دون انطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، وتذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية متابعة التنفيذ واستمرار التواصل الدائم بين الجانبين، لحل أية عقبات تواجه القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن

واختتم الحريري حديثه بالترحيب مجدداً بالأخوة من الشقيقة الكبرى مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبناني والحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان تاريخية، لا سيما وأن العلاقات وأواصر المودة بين الشعبين سبقت العلاقات بين المسئولين والحكومات، وأكد مدبولي أن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التى تستضيفها بيروت سوف تسهم فى تعزيز آليات التعاون بين الجانبين.

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على دعم مصر الكامل للبنان قائلاً: "نقف فى ظهر لبنان ونساندها، وسنظل ندعم لبنان الشقيق حكومة وشعباً".


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