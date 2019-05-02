موجز 1.. مدبولى: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى لـ8% بحلول عام 2022

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجيا لـ8% بحلول عام 2022.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى رئيس الوزراء بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.





صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة فى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت 4/5/2019؛ لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.





أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقرير لتوضيح الحقائق حول ما يثار فى وسائل الإعلام فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019.





كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بيان حالة الطقس خلال الفترة من الأحد المقبل 5 مايو المقبل وحتى الجمعة 10 مايو، حيث أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد المقبل تبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الإثنين 6 مايو تكون فيها درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا معتدل ليلا.





نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو استرشادى يوضح التغيير الأساسى للنظام الثانوى العام المعدل، والذى يطبق على الصف الأول الثانوى هذا العام.





على مدار 3 سنوات تحصل مصر خلالها على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى، حيث من المتوقع أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، وبدأت فى نوفمبر 2016 بالحصول على الشريحة الأولى، وبذلك تكون مصر قد حصلت من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات على 6 شرائح مالية، قيمة التمويل المتفق عليه... ويرصد "اليوم السابع" 6 محطات زمنية على حصول مصر على القرض من المؤسسة الدولية وأثر تلك الشرائع على الاقتصاد المصرى.





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم ابتداءً من اليوم الخميس 2 مايو 2019، وحتى يوم 15 مايو 2019، إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى بنفس شروطه، وذلك لحاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، وكذا حاجزى الإعلان الثامن (الكراسة الحمراء – الكراسة الزرقاء) بالمناطق التالية (مركز مغاغة بمحافظة المنيا – مركز طلخا بمحافظة الدقهلية – مركز دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة – مواقع شطا وعزبة البرج بمحافظة دمياط)، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجارى تنفيذها، والمنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز، ولم يتم التخصيص لهم.





وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رسميًا بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات التأمين، بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها، ووقع البروتوكول، عن الغرفة المهندس إبراهيم العربي.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم إرسال خطابات إلى وكلاء الوزارة بالمحافظات المختلفة تتضمن قرار مد فترة العمل بمبادرة 100 مليون صحة بكامل القوى البشرية والمنشآت حتى الأحد المقبل 5 مايو.





هبطت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2019 بقيمة 4 جنيهات فى أسواق الصاغة بمصر، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 609 جنيها للجرام، فى أدنى سعر للذهب خلال 2019.





ذكرت صحيفة الديلى تليجراف البريطانية أن شحنة من الفصول الذكية الشبيهة بالحاويات، طورتها شركة صينية، ستصل مصر قريبا لتقديم التعليم الذكى للأطفال المصريين.





قامت جامعة ميدلسيكس فى بريطانيا بتعيين 5 كلاب إلى "هيئة الموظفين" لمساعدة الطلاب فى التغلب على التوتر والقلق خلال فترة الامتحانات، ويحمل كل كلب من سلالة لابرادور بطاقة هوية "كمساعد مدرس" فى المشروع الذى يُعتقد أنه أكثر استخدام منظم للكلاب فى الجامعات.





موقع "ميل أونلاين" البريطانى سلط الضوء على مقطع فيديو لحفل زفاف فى الهند، يجلس العريس أو الزوج المنتظر فى مقعده، ممسكا بهاتفه "المحمول" يلعب "ببجى" وهى واحدة من أشهر الألعاب على الهواتف فى الأشهر الأخيرة، ولا يكترث نهائيا بما حوله، وكأنه فى حفل زفاف شخص آخر.





الضيف الأساسى على مائدة المصريين فى رمضان طوال العقود السابقة قد تتغير أشكال الطعام من حوله لكنه ثابت على كل الموائد كفاتح أساسى للشهية إنه المخلل وكأى منتج يواكب العصر تتطور هذه الصناعة لأبعاد كثيرة.