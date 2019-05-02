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منتدى الاقتصاد العربى ببيروت يكرم رئيس الوزراء: مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى

الخميس، 02 مايو 2019 11:38 ص
منتدى الاقتصاد العربى ببيروت يكرم رئيس الوزراء: مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة بيروت - هند مختار
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كرٓم منتدى الاقتصاد العربى، المنعقذ حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتى شهدت إنجازات واسعة خاصة فى المدن الجديدة، وكذا على جهوده خلال الفترة التى تقترب من العام فى رئاسة مجلس الوزراء المصرى، حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولى هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى. 
 
كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين.
 
 
 
 
 

 


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