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الخميس، 02 مايو 2019 10:48 م
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مصطفى مدبولى يلتقى غدا بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون فى بيروت

الخميس، 02 مايو 2019 09:32 م
مصطفى مدبولى يلتقى غدا بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون فى بيروت
رسالة بيروت - هند مختار
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الجمعة في ثانى أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

ويشهد رئيس وزراء كل من البلدين التوقيع علي مذكرات التفاهم بين البلدين ومحضر إجتماعات اللجنة العليا المشتركة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس ، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان


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