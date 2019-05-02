مسن ببنى سويف يطالب بإعادة صرف معاشه للإنفاق على زوجته المريضة

بنى سويف أيمن لطفى

"توقف المعاش الذى أنفق منه على زوجتى المريضة منذ شهور وليس لدينا مصدر دخل آخر"، بهذه الكلمات بدأ محروس إسكندر جويد، 62 سنة، يقيم عزبة راجى الشرقية بمركز ببا جنوب بنى سويف سرد معاناته وزوجته المريضة بعد توقف صرف معاشه.

وقال: أصيبت زوجتى البالغة من العمر 62 عاما، فى فقرات ظهرها نتيجة سقوطها داخل المنزل منذ عام، وتوجهنا بها إلى مستشفى ببا المركزى ثم عرضناها على بعض الأطباء وتنوع تشخيصهم لحالتها ما بين "خراج والتهابات"، وبرغم منحها الكثير من الأدوية ومنها عشرون حقنة عضل، إلا أنها لم تستطع الحركة.

وأضاف: منذ أربعة شهور عرضت زوجتى على أطباء عظام ومخ وأعصاب فى محافظتى المنيا وبنى سويف وإجراء الأشعة والتحاليل تبين معاناتها من التهاب غضروفى فى الفقرات القطنية علاوة على إصابتها بمرض السكرى، ولم تشعر زوجتى بتحسن، وأقوم وزوجة ابنى بحملها ومساعدتها على دخول الحمام، وخلال شهور قلائل انفقنا أكثر من 6 آلاف جنيه "ربنا وحده اللى يعلم جبناهم منين"، وما زالت زوجتى تلازم الفراش بل وثقلت رجلها اليسرى ولا تستطيع تحريكها.

وتابع محروس إسكندر: أعانى من غضروف فى فقرات ظهرى ولا أستطيع العمل، وكنت أتقاضى 350 جنيها معاشا من التضامن الاجتماعى وفوجئت بإيقاف كارت الصرف " فيزا " منذ تسعة شهور دون إبداء الأسباب، كما تقدمت بأوراق زوجتى إلى وحدة "هليه" القروية، لصرف معاش لها وكلما سألنا متى يتم الصرف يقولون لنا " الحالة تحت الفحص "، وأصبحت وزوجتى بدون عائد ننفق منه على متابعة حالتها عند الأطباء أملا فى شفائها، أما احتياجاتنا اليومية فيسهم فيها نجلنا من دخل غير ثابت، ينفق منه أيضا على زوجة وأربعة من الأبناء.

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الزوجة المريضة



محروس اسكندر وزوجته المريضة