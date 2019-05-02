مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد المرافق ببيروت

رسالة بيروت - هند مختار

استقبل سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء اللبناني، بمراسم استقبال رسمية استعدادا لبدء جلسة المباحثات الثنائية بينهم فى إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية.

ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعقد رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى جلسة مباحثات ثنائية ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة فى هذا المجال.







