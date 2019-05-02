video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد المرافق ببيروت

الخميس، 02 مايو 2019 08:47 ص
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد المرافق ببيروت مقر رئاسة الحكومة اللبنانية
رسالة بيروت - هند مختار
إضافة تعليق
هند-مختار

استقبل سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء اللبناني، بمراسم استقبال رسمية استعدادا لبدء جلسة المباحثات الثنائية بينهم فى إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية.

ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعقد رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى جلسة مباحثات ثنائية ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة فى هذا المجال.

 

1
 

 

2
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى ببيروت بعد قليل

صور.. أعلام مصر تزين رئاسة الحكومة اللبنانية استعدادا لاستقبال "مدبولى"

لبنان

بيروت

مصر

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

زيارة مدبولي للبنان

سعد الحريري




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة