كتبت رحاب نبيل

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس احمد فوزى، بتزيين صالات السفر والوصول بمختلف مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى بالزينة الرمضانية وفوانيس رمضان، استعدادا لبدء الشهر الكريم خلال ساعات .

وأصدر الطيار احمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليماته بتنفيذ توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتشكيل فريق عمل من المنسقين والعلاقات العامة لسرعة انهاء اجراءات سفر ووصول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، وتكثيف العلامات الارشادية للتعريف بصالات المطار، وتم تجهيز أماكن للمودعين والمستقبلين للمعتمرين لحمايتهم من اشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة خاصة أوقات الصيام .

وعقد جنينه عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع المهندس أحمد فوزى ومختلف الإدارات المختصة بالشركة وكذلك الجهات العاملة بالمطار لإنهاء الاستعدادات لشهر رمضان الكريم ومواجهة كثافة التشغيل من شركات الطيران فى مختلف مبانى الركاب .



مدفع وعربية فول.. شاهد كيف استعد مطار القاهرة لاستقبال شهر رمضان (1)



مدفع وعربية فول.. شاهد كيف استعد مطار القاهرة لاستقبال شهر رمضان (2)



مدفع وعربية فول.. شاهد كيف استعد مطار القاهرة لاستقبال شهر رمضان (3)



مدفع وعربية فول.. شاهد كيف استعد مطار القاهرة لاستقبال شهر رمضان (4)