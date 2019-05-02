مدبولى ينقل تحيات السيسى للقيادة اللبنانية.. والحريرى يستمع لتجربة مصر فى الكهرباء

أكد كل من سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

ونقل رئيس الوزراء المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة والشعب اللبنانى، مؤكدا على دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان فى مواجهة مختلف التحديات.

من جانبه استفسر رئيس الوزراء اللبنانى عما حققته مصر من نجاحات فى قطاع الكهرباء.

وقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شرحا تفصيليا حول الإنجازات والنجاحات التى حققتها مصر فى قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدها كل من رئيس وزراء لبنان ومصر ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تعقد على مدار يوميين بالعاصمة اللبنانية بيروت.