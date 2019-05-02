"مدبولى" و"الحريرى" يبحثان من بيروت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

رسالة بيروت - هند مختار

بدأ منذ قليل بالعاصمة اللبنانية، بيروت، جلسة مباحثات ثنائية بين سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تعقد على مدار يوميين بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.