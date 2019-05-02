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محافظ القليوبية يبحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة لتوفير فرص عمل للشباب

الخميس، 02 مايو 2019 12:52 م
محافظ القليوبية يبحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة لتوفير فرص عمل للشباب جانب من اللقاء
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعا مع وفد من رجال الأعمال، لمناقشة إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مناطق لوجيستية خدمية بالمحافظات لخدمة المواطنين  وتوفير فرص عمل للشباب وجذب المستثمرين.

 

وأكد المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من مقترح لبعض الأراضى ذات الملكية الخاصة بالمحافظة والتي تصلح لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وإجراء كافة المعاينات لهذه الأراضي لتحديد المنطقة الأكثر احتياجا، حيث إن تلك المنطقة اللوجستية سوف توفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وتساهم فى جذب المستثمرين.

 

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

 

وأشار المحافظ، إلي أنه وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة .

 

 


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