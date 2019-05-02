متى تنقضى وتسقط دعاوى الجنح والجنايات والمخالفات؟

كتب أحمد الجعفرى

تنقضى الدعاوى الجنائية وفقًا للقانون بعد مرور مدة زمنية معينة، حيث تختلف مدة انقضاء الدعوى فى قضايا الجنح عنها فى الجنايات، وعن المخالفات كما تختلف مدة سقوط الدعوى عن انقضائها.

انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضى المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة، أى قبل محاكمته.

أما سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

ويرصد "اليوم السابع" المدد القانونية لسقوط الدعاوى أو انقضائها وفقًا للقانون على النحو التالى:

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات بمرور 10 سنوات.

انقضاء الدعوى فى الجنح بمرور 3 سنوات.

انقضاء الدعوى فى المخالفات بمرور سنة واحدة.

سقوط عقوبة السجن فى الجنايات بمرور 20 سنة.

سقوط عقوبة الإعدام فى الجنايات بمرور 30 سنة.

سقوط العقوبة فى الجنح بمرور 5 سنوات.

سقوط العقوبة فى المخالفات بمرور سنتين.