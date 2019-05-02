video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

متى تنقضى وتسقط دعاوى الجنح والجنايات والمخالفات؟

الخميس، 02 مايو 2019 06:00 ص
متى تنقضى وتسقط دعاوى الجنح والجنايات والمخالفات؟ محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
تنقضى الدعاوى الجنائية وفقًا للقانون بعد مرور مدة زمنية معينة، حيث تختلف مدة انقضاء الدعوى فى قضايا الجنح عنها فى الجنايات، وعن المخالفات كما تختلف مدة سقوط الدعوى عن انقضائها.
 
 
انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضى المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة، أى قبل محاكمته.
 
 
أما سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
 
 
ويرصد "اليوم السابع" المدد القانونية لسقوط الدعاوى أو انقضائها وفقًا للقانون على النحو التالى:
 
انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات بمرور 10 سنوات.
 
انقضاء الدعوى فى الجنح بمرور 3 سنوات.
 
انقضاء الدعوى فى المخالفات بمرور سنة واحدة.
 
سقوط عقوبة السجن فى الجنايات بمرور 20 سنة.
 
سقوط عقوبة الإعدام فى الجنايات بمرور 30 سنة.
 
سقوط العقوبة فى الجنح بمرور 5 سنوات.
 
سقوط العقوبة فى المخالفات بمرور سنتين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهم بقتل والده وزوجته حرقاً بالسلام 4 أيام

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات

اخبار الحوادث

حوادث

الاعدام

انقضاء الدعوى الجنائى

الجنح

الجنايات

حكم المؤبد

المخلفات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة