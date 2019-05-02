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فريق سباقات هندسة عين شمس يشارك بفعاليات مسابقة Shell Eco Marathon بماليزيا

الخميس، 02 مايو 2019 01:05 م
فريق سباقات هندسة عين شمس يشارك بفعاليات مسابقة Shell Eco Marathon بماليزيا فريق سباقات هندسة عين شمس
كتب محمود راغب
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يشارك فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمسابقة Shell Eco Marathon المقامة حاليا في ماليزيا،  تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة وإشراف والدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات.

ويشارك الفريق هذا العام فى مسابقتى prototype، urban وتعتبر هذه المسابقة واحدة من المسابقات الرائدة فى مجال كفاءة الطاقة فى العالم ويُعد Shell Eco-marathon برنامجًا عالميًا فريدًا، لطلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتصميم وبناء سيارات تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة، ويقوم الآف الطلاب من مختلف أنحاء العالم  بالعمل بشكل تعاونى فى فرق جامعتهم لوضع نظرياتهم حول كفاءة استخدام الطاقة فى الاختبار، باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتفكير النقدي والأفكار المبتكرة، كما تقوم الفرق بدفع حدود ما هو ممكن من خلال نوعين رئيسيين من المسابقات:

الأول"prototype" التى تركز على الكفاءة القصوى باستخدام أقل كمية من الوقود أما النوع الثاني فهو للسيارات الكهربائية urban electric concept - التى تركز على الكفاءة القصوى باستخدام الكهرباء بالإضافة إلى الاهتمام براحة السائق.

وتنقسم المسابقة إلى قسمين الأول هو الـ technical inspections الذى يجب أن تجتاز السيارتان كل الinspections ليتمكنوا من الانتقال إلى القسم الثاني من المسابقة، أما الثانى هو الـ track و هو نزول كل من السيارتان لمضمار السباق لتتمكن من السير اكبر مسافة باقل كمية من الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تشغيل فئة الحكم الذاتي في مواقع معينة في عام 2019،  وهذا يتوافق مع كفاءة سيارات UrbanConcept ، مع تطبيق التكنولوجيا المتطورة التي تتيح لها إكمال التحديات بنجاح دون الحاجة إلى سائق.


جدير بالذكر أن فريق سباقات جامعة عين شمس ASU Racing Team- هو منظمة طلابية بدأت عام 2012 كمشروع تخرج بعض طلاب كلية هندسة جامعة عين شمس ثم مع مرور الأعوام تطورت المنظمة لتشمل أكثر من أربعمائة طالب يعملون نحو تطوير صناعة السيارات فى مصر عن طريق المشاركة فى مسابقات عالمية وبلغ عدد المسابقات إلى يتم الاشتراك بها هذا العام إلى سبع مسابقات، منها  Shell Eco-Marathon التابعة لشركة  Shell التي تهدف إلى الحفاظ على الطاقة وهى مقسمة إلى جزئين أول جزء هو  prototype وهى مسابقة الغرض منها صناعة سيارة تسيير اطول مسافة بلتر واحد من البنزين واستطاع فريق  ASU Racing Team أن يسجل مسافة 248.5 كم\ لتر أما عن الجزء التاني فهي  Urban بهدف تصنيع سيارة كهربائية بالكامل.


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جامعة عين شمس

ماليزيا

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كفاءة الطاقة




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