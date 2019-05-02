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فرنسا تقدم معدات عسكرية للعراق مقابل إبقاء إرهابييها فى بغداد

الخميس، 02 مايو 2019 06:42 م
فرنسا تقدم معدات عسكرية للعراق مقابل إبقاء إرهابييها فى بغداد داعش وزعيم التنظيم
كتب أحمد علوى
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قدمت فرنسا تجهيزات عسكرية للعراق مقابل تكفل بغداد بـ"الارهابيين " الفرنسيين المحتجزين عند الأكراد.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تتمثل الصفقة التى يتم الحديث عنها فى تقديم فرنسا معدات وتجهيزات عسكرية للعراق، مقابل تكفله بـ"الارهابيين " الفرنسيين غير المرحب بهم فى باريس.

 

ويأتى ذلك فى إطار خلق نوع من التوازن لصالح فرنسا على حساب قوى أخرى، مع تقديم منشآت لفرنسا فى العراق، تعود إليها قوات العمليات الخاصة فى فرنسا، بعد قيامها بعمليات فى سوريا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.

 

وأفاد خبير قانونى للصحيفة بأنه ليس من المؤكد أن يكون كل "الارهابيين " الفرنسيين قد ارتكبوا جرائم بحق عراقيين أو فى العراق، ما يطرح بعض الأسئلة حول تلك الصفقة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقى،  عادل عبد المهدى،  تغاضى عن التسهيلات التى قدمتها فرنسا عامى 3013 و2014 لوصول "الارهابيين " للمنطقة.

 

ويطالب العراق القوى الغربية بمبلغ 1.8 مليار دولار لإدارة ملفات "الارهابيين " على أراضيه. وتسلمت بغداد رسميا 14 "جهاديا" فرنسيا بانتظار تحويل آخرين.

 

 


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