ضبط 28 قضية تموينية خلال حملة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة و بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن حملة تموينية لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 28 قضية تموينية منها ضبط أحمد م م 44 سنة صاحب مطحن مواني ويقيم دائرة مركز طما لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعه وتم ضبط و" 250" كيلو جرام دقيق بلدي وضبط نشأت ر ز 55 سنة صاحب فرش أسماك مملحة ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم ضبط "68" كيلو جرام أسماك مملحة

كما تم ضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 3 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 3 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.