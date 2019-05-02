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ضبط شخص جمع 30 ألف ريال سعودى و11 ألف دولار تبرعات

الخميس، 02 مايو 2019 11:02 ص
ضبط شخص جمع 30 ألف ريال سعودى و11 ألف دولار تبرعات المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بكفر الشيخ لجمعه تبرعات من خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام موظف مقيم كفرالشيخ بجمع تبرعات من أشخاص مختلفين بدول عربية من خلال أبناء قريته المتواجدين بتلك الدول وتحويل قيمة تبرعهم إليه على حسابه الشخصى الذى قام بفتحة خصيصاً لهذا الغرض بأحد البنوك بكفرالشيخ بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء والذى يحظر جمع التبرعات بدون تصريح من الجهات المنوط بها ذلك وقيامة باستبدال تلك العملات الواردة من هذا النشاط خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بصحتها، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين السابقين طبقاً للفحص المستندى "30 ألف ريال سعودى، 11 ألف دولار أمريكى، ألف دينار كويتى، 50 ألف جنيه مصرى"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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