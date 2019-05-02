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ضبط تاجر عملة بحوزته 235 ألف جنيه و150 ألف ريال سعودى

الخميس، 02 مايو 2019 11:05 ص
ضبط تاجر عملة بحوزته 235 ألف جنيه و150 ألف ريال سعودى المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بكفر الشيخ لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام عامل مقيم دسوق بكفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً، متخذاً من محل لتجارة الحلويات مسرحاً لمزاولة نشاطة المؤثم، حيث يقوم بشراء العملات من راغبى بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء، وكذا استبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بالمعلومات والتحريات قرر بأنه توقف عن ممارسة ذلك النشاط، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 235 ألف جنيه و150 ألف ريال سعودى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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