video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هولندية تفضل علاجها من سرطان الثدى بالاقصر عن دولتها

الخميس، 02 مايو 2019 12:19 م
صور.. هولندية تفضل علاجها من سرطان الثدى بالاقصر عن دولتها هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي العلاج بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
قررت هولندية مقيمة بمصر، منذ 10 سنوات، أن تستغنى عن السفر بصورة متكررة لدولة هولندا موطنها الأصلى، للعلاج من مرض سرطان الثدى هناك، وأن تكمل مسيرتها العلاجية فى أول مستشفى لعلاج السرطان بالصعيد، وهى مستشفى علاج الأورام بمحافظة الأقصر، وذلك بعد استقبالها 9800 مريض، وذلك فى مشهد يؤكد ثقة الأجانب فى الطب المصرى بجنوب الصعيد.
 
وجاءت بداية معرفة السائحة الهولندية بمستشفى سرطان الأقصر، من أصدقائها الأجانب والمصريين المقمين بمحافظة الأقصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، وأكدت لهم أنها مصابة بسرطان الثدى وتتلقى علاجها منذ سنوات فى هولندا، وهى معاناة كبيرة لوجود أسرتها وزوجها بالكامل فى مصر، وقررت زيارة المستشفى لمشاهدتها بعينها، وبعدها تقرر أن تكمل علاجها فى هولندا أو داخل المستشفى.
 
وبالفعل زارت الهولندية المقيمة بمصر مقر مستشفى علاج السرطان بالأقصر، وتفقدت كافة أقسام المستشفى من غرف العلاج الكيميائى والإشعاعى، وغرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعمليات، والإقامة الداخلية، برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وإلتقت بعدد من الأطباء الذين شرحوا لها تفاصيل العمل فى كافة الأقسام، وعبرت عن سعادتها بفريق العمل من الأطباء والتمريض والعمال داخل المستشفى، وقررت أن تكمل علاجها داخل المستشفى وألغت تأمينها فى هولندا، وعندما توجهت لإدارة المستشفى لدفع مقابل علاجها رفضت المستشفى، وأكدت أن العلاج مجانى للجميع مصريين أو أجانب، فقررت التبرع بمبلغ مالى بصفة مستمرة لدعم المستشفى.
 
وحصلت الهولندية المقيمة بمصر، على علاجها خلال الـ9 شهور الماضية بصورة مستمرة داخل المستشفى، ومن المقرر أن تكمل علاجها الذى يتطلب 9 شهور آخرى، وبعد مستوى الخدمة المقدم لها بالمجان، قررت إطلاق حملة جمع تبرعات للمستشفى بين أصدقاؤها الهولنديين والأجانب المقيمين بمصر لزيارتها، وتقديم التبرعات لها لدعم المرحلة الثالثة.
 
 
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي جرعات العلاج بمستشفي سرطان الأقصر (1)
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي  العلاج بالأقصر

هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي جرعات العلاج بمستشفي سرطان الأقصر (2)
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي العلاج بالأقصر

هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي جرعات العلاج بمستشفي سرطان الأقصر (3)
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي  العلاج بالأقصر

هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي جرعات العلاج بمستشفي سرطان الأقصر (4)
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي  العلاج بالأقصر

هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي جرعات العلاج بمستشفي سرطان الأقصر (5)
هولندية مصابة بسرطان الثدي تلغي علاجها بدولتها وتتلقي  العلاج بالأقصر
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد "دينية البرلمان" يزور مستشفى "صعيد بلا سرطان" بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي سرطان الاقصر

اخبار مصر

هولندية تتعالج بمصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة