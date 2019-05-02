صور.. هولندية تفضل علاجها من سرطان الثدى بالاقصر عن دولتها

الأقصر – أحمد مرعى

قررت هولندية مقيمة بمصر، منذ 10 سنوات، أن تستغنى عن السفر بصورة متكررة لدولة هولندا موطنها الأصلى، للعلاج من مرض سرطان الثدى هناك، وأن تكمل مسيرتها العلاجية فى أول مستشفى لعلاج السرطان بالصعيد، وهى مستشفى علاج الأورام بمحافظة الأقصر، وذلك بعد استقبالها 9800 مريض، وذلك فى مشهد يؤكد ثقة الأجانب فى الطب المصرى بجنوب الصعيد.

وجاءت بداية معرفة السائحة الهولندية بمستشفى سرطان الأقصر، من أصدقائها الأجانب والمصريين المقمين بمحافظة الأقصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، وأكدت لهم أنها مصابة بسرطان الثدى وتتلقى علاجها منذ سنوات فى هولندا، وهى معاناة كبيرة لوجود أسرتها وزوجها بالكامل فى مصر، وقررت زيارة المستشفى لمشاهدتها بعينها، وبعدها تقرر أن تكمل علاجها فى هولندا أو داخل المستشفى.

وبالفعل زارت الهولندية المقيمة بمصر مقر مستشفى علاج السرطان بالأقصر، وتفقدت كافة أقسام المستشفى من غرف العلاج الكيميائى والإشعاعى، وغرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعمليات، والإقامة الداخلية، برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وإلتقت بعدد من الأطباء الذين شرحوا لها تفاصيل العمل فى كافة الأقسام، وعبرت عن سعادتها بفريق العمل من الأطباء والتمريض والعمال داخل المستشفى، وقررت أن تكمل علاجها داخل المستشفى وألغت تأمينها فى هولندا، وعندما توجهت لإدارة المستشفى لدفع مقابل علاجها رفضت المستشفى، وأكدت أن العلاج مجانى للجميع مصريين أو أجانب، فقررت التبرع بمبلغ مالى بصفة مستمرة لدعم المستشفى.

وحصلت الهولندية المقيمة بمصر، على علاجها خلال الـ9 شهور الماضية بصورة مستمرة داخل المستشفى، ومن المقرر أن تكمل علاجها الذى يتطلب 9 شهور آخرى، وبعد مستوى الخدمة المقدم لها بالمجان، قررت إطلاق حملة جمع تبرعات للمستشفى بين أصدقاؤها الهولنديين والأجانب المقيمين بمصر لزيارتها، وتقديم التبرعات لها لدعم المرحلة الثالثة.