صور.. محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة الحشرات.. وخطة زمنية لرش المناطق النائية

أسوان – ندى سليم‎

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الزراعة والصحة والطب البيطرى الجهود المبذولة حالياً لمكافحة انتشار الذباب والناموس، بجانب حشرة خنفساء الكالوسوما.

وذكر بيان لمحافظ أسوان، أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من رش المناطق النائية والقرى والمدن التى شهدت انتشار هذه الحشرات مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة سواء من خلال سيارات التيفا أو فرق الملاريا برش القرى والمناطق والمدن.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه جارى التنسيق مع الوحدات المحلية لتوسيع دائرة أعمال المكافحة على مراحل وبشكل يومى والتى تبدأ مع فترة غروب الشمس، حيث تقوم سيارات التيفا برش مكثف للحشرات الطائرة ومنها الذباب والناموس، علاوة على رش المبيدات من فرق الملاريا.

ونفى "حنفى" ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بأن هذه الحشرات كبيرة الحجم أو ظهرت فى أسراب وهو يأتى فى إطار من التهويل المبالغ فيه ولكن هذا لا يتعارض مع ضرورة تنفيذ أعمال المقاومة المقررة لها سنوياً مع حلول فصل الصيف من خلال تعاون إدارة الملاريا مع الوحدات المحلية فى القرى والمدن.

ومن جانبه، أكد المهندس عاطف حسن مدير عام الزراعة بأسوان، أن ظهور حشرة خنفسة الكالوسوما فى بداية الصيف من الظواهر الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة وهى غير سامة ولا تمثل خطورة على الإنسان بل يتم تربيتها لإستغلالها ضمن المقاومة الطبيعية داخل الأراضى الزراعية وفى الأحياء السكنية.

ولفت إلى أنها حشرة مفيدة للمزارعين لأنها تكافح أسراب الجراد التى تهاجم المحاصيل الزراعية قبل حصادها بجانب مكافحتها للعقارب والفراش والمن الأبيض وغيرها وبالتالى تساهم فى تحقيق التوازن البيئى والطبيعى المطلوب.