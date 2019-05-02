صور.. كر وفر بين المتظاهرين والأمن فى فنزويلا

وكالات

خرج المئات من الفنزويليين إلى الشوارع فى أنحاء البلاد، وذلك استجابة لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى قال إن هذه هى "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وغرد جوايدو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "إننا أقوى من أى وقت مضى". وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد احتجاجات يوم أمس الثلاثاء التي شهدت أعمال عنف جراء اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن.