صور.. كر وفر بين المتظاهرين والأمن فى فنزويلا

خرج المئات من الفنزويليين إلى الشوارع فى أنحاء البلاد، وذلك استجابة لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى قال إن هذه هى "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بنيكولاس مادورو.
وغرد جوايدو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "إننا أقوى من أى وقت مضى". وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد احتجاجات يوم أمس الثلاثاء التي شهدت أعمال عنف جراء اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن.
الشرطة تستخدم قنابل الغاز
المتظاهرون يحرقون أحد المدرعات
المدرعات فى مواجهة المتظاهرين
جانب من المظاهرات
شعارات عدائية للرئيس على الحوائط
كر وفر بين المتظاهرين والأمن
متظاهر يحمل طلقة لإثبات استخدام الأمن للرصاص الحى
متظاهر يرتدى قناع
متظاهران فى مواجهة المدرعات
متظاهران يفترشان الأرض فى مواجهة قوات الأمن
متظاهرون فنزويليون
متظاهرون يحمل أعلام فنزويلا
متظاهرون يواجهون قنابل الغاز
متظاهرون
متظاهرين مناهضين للرئيس فى فنزويلا
مدرعات
مدرعة تلاحق المتظاهرين
مواجهات بين الأمن والمتظاهرين
مؤيدو مادورو يرتدون ملابس عسكرية
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