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صور.. كر وفر بين المتظاهرين والأمن فى فنزويلا

الخميس، 02 مايو 2019 04:01 ص
صور.. كر وفر بين المتظاهرين والأمن فى فنزويلا
وكالات
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خرج المئات من الفنزويليين إلى الشوارع فى أنحاء البلاد، وذلك استجابة لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى قال إن هذه هى "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وغرد جوايدو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "إننا أقوى من أى وقت مضى". وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد احتجاجات يوم أمس الثلاثاء التي شهدت أعمال عنف جراء اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن.

الشرطة تستخدم قنابل الغاز
الشرطة تستخدم قنابل الغاز
المتظاهرون يحرقون أحد المدرعات
المتظاهرون يحرقون أحد المدرعات
المدرعات فى مواجهة المتظاهرين
المدرعات فى مواجهة المتظاهرين
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
شعارات عدائية للرئيس على الحوائط
شعارات عدائية للرئيس على الحوائط
كر وفر بين المتظاهرين والأمن
كر وفر بين المتظاهرين والأمن
متظاهر يحمل طلقة لإثبات استخدام الأمن للرصاص الحى
متظاهر يحمل طلقة لإثبات استخدام الأمن للرصاص الحى
متظاهر يرتدى قناع
متظاهر يرتدى قناع
متظاهران فى مواجهة المدرعات
متظاهران فى مواجهة المدرعات
متظاهران يفترشان الأرض فى مواجهة قوات الأمن
متظاهران يفترشان الأرض فى مواجهة قوات الأمن
متظاهرون فنزويليون
متظاهرون فنزويليون
متظاهرون يحمل أعلام فنزويلا
متظاهرون يحمل أعلام فنزويلا
متظاهرون يواجهون قنابل الغاز
متظاهرون يواجهون قنابل الغاز
متظاهرون
متظاهرون
متظاهرين مناهضة للرئيس فى فنزويلا
متظاهرين مناهضين للرئيس فى فنزويلا
مدرعات
مدرعات
مدرعة تلاحق المتظاهرين
مدرعة تلاحق المتظاهرين
مواجهات بين الأمن والمتظاهرين
مواجهات بين الأمن والمتظاهرين
مؤيدو مادورو يرتدون ملابس عسكرية
مؤيدو مادورو يرتدون ملابس عسكرية

 

 


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