صور.. تعاون مصرى أردنى لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بين شركة مياه سوهاج ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على أحدث أنظمة سداد الفواتير فى إطار التطور فى منظومة السداد الإلكترونى وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال العداد الإلكترونية والقراءة عن بعد ومشاركة العملاء في التحقق من القراءات الخاصة بهم وكذلك تطوير العمل في منظومة ERP بهدف التحول الرقمي وتطبيق أفضل التكنولوجيات الحديثة في ربط البنية التحتية لشبكات الحاسب وتحديث منظومات البرامج الحديثة.

وتابع، كذلك التعرف على أنشطة التوعية وتطوير العمل بالحملات الإعلامية لتحقيق التأثير فى الرأى العام والتعرف على الوسائل الاتصالية الحديثة وكذلك استخدام الطرق المثلي لتحديد الاحتياجات التدريبية وتطبيق أحدث نظم وطرق التدريب وتحديد الجدارات الخاصة بالمهارات المطلوبة للوظائف وتطبيق نظم قياس الأثر والمردود للتدريب والتعرف على طرق حساب العائد الاقتصادي للتدريب.

وأكد اللواء محمد البدرى، أنه استقبل الوفد المشارك المهندس علي صبح أمين عام وزارة المياه والري والدكتور أحمد العزام مساعد الأمين العام للشئون الإدارية والمالية والدكتور عدنان الزعبي مساعد الأمين العام لشئون الإعلام والتوعية المائية.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك فى برنامج تبادل الخبرات المحاسب أحمد عبد الحميد أحمد مدير الإدارة العامة لمراكز خدمة العملاء والمهندس طارق محمد جمال الدين مدير الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ومحمود الخولى مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والمهندسة دعاء ناصر إبراهيم مدير الإدارة العامة للتدريب.



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