سكرتير جنوب سيناء يشهد توريد الأقماح المحلية لمطحن الطارق

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شهد اللواء نادر عشماوى ، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، رافقه فوزى همام، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثانى لتوريد الأقماح المحلية لموسم 2019 من المزارعين، لمطحن الطارق بالعاصمة طور سيناء، حيث استقبل المطحن كمية قدرها 34 طن و26 كيلو فى اليوم الأول .

وأشاد السكرتير العام ، بمستوى الإنتاج داخل مطحن الطارق ، والجودة العالية سواء من منتج الدقيق ، كما أشاد بكمية الإنتاج وجودة الأقماح المحلية التى يتم توريدها داخل المطحن ، معلنا أن الكمية التى تم توريدها فى اليوم الأول فقط لبدء التوريد وصلت 34 طن و26 كيلو ، وجارى اليوم استقبال باقى الأقماح المحلية من قبل المزارعين والتى قد تتعدى 40 طن فى نهاية اليوم، مشيرا إلى أن هذه الكمية غير مسبوقة فى تاريخ جنوب سيناء حيث تم توريد العام الماضى نحو 14 طن فقط، ومؤكدا أنه يتم صرف أثمان الأقماح فور الانتهاء من عملية التوريد عن طريق مدير المطحن للمزارعين فورا، ومتمنيا بأن المرحلة القادمة أفضل ويكون لدينا اكتفاء ذاتى من الدقيق ونصل فى النهاية إلى التصدير للسوق المحلى فى المحافظات الأخرى .

من جانب آخر أكد فوزى همام ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أن توريد القمح كان يمثل عقبة كبيرة أمام المزارعين، وكان المزارع يعانى فى توريد محصوله وبفضل من الله بدء هذا العام نستقبل عن طريق مطحن الطارق أى كمية من القمح، والمزارع يتسلم ثمن قمح فورا ، دون أى تأجيل ، فضلا عن أن مستوى إنتاج القمح بجودة ونسبة نقاء عالية جدا لا تتوافر فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، ولا توجد أى نسبة جفاف ، وواعدا بأن العاصمة طور سيناء، تكون سلة القمح لمصر والشرق الأوسط خلال الفترة القادمة .

وفى نفس السياق قال المحاسب سامى عبد القادر ، وكيل وزارة التموين ، أنه جارى توريد الأقماح المحلية لليوم الثانى على التوالى عن طريق اللجنة المشكلة من مديرية التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب من مديرية الزراعة ومندوب من الدمغة والموازين فضلا عن مدير مطحن الطارق، مؤكدا أن ما حدث فى جنوب سيناء هذا العام لم يحدث فى أية محافظة أخرى حيث يتم صرف ثمن الأقماح للمزارع فور تسليمه للقمح عن طريق مدير المطحن، مشيرا إلى أن الأقماح ستظل بالمطحن لحين ورود إخطار وتعليمات بالبرنامج الزمنى من وزارة التموين ليتم طحن الكمية عن طريق المطحن .

فيما أعلن المهندس سلامة البراوي، مدير عام الخدمات الزراعية بمديرية الزراعة بجنوب سيناء ، أنه يتم صرف أثمان الأقماح فور التسليم بسعر الأدرب 685 جنيها لدرجة نقاوة 23 ونصف قيراط، مشيرا إلى أنه ورد الموافقة على تسليم القمح للمطحن بطور سيناء ؛ تخفيفا عن أعباء المزارعين من نقل الأقماح والتى كانت تنقل العام الماضى لشونة السويس .

وأرجع البراوي، أسباب زيادة المحصول وكمية الإنتاج هذا العام ؛ لإرشاد المزارعين وتحفيزهم لزراعة القمح ، بجانب توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمزارعى المحافظة؛ لتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من البطالة وتوفير المنتج والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعي، كما أكد أن التوريد داخل مطحن الطارق بطور سيناء حل أزمة كبيرة جدا وازداد الإقبال على التوريد للمطحن .