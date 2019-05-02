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سفير اليمن: نفخر بالعمال لأن بأيديهم معاول البناء والتنمية

الخميس، 02 مايو 2019 07:43 م
سفير اليمن: نفخر بالعمال لأن بأيديهم معاول البناء والتنمية الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة
إيمان حنا
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أعرب سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم عن فخره و تقديره للعمال ودورهم فى نهضة أى بلد فى العالم، مؤكدا أنهم يحملون على أكتافهم وبأيديهم معاول البناء والتنمية، وقال "إننا نقف تقديرا وإجلالا لنشيد عاليا ونستحضر كل القيم الرفيعة والمعاني الغالية للعمال الأعزاء سواء داخل الوطن أو خارجه فإنما نستحضر تلك السواعد الفتية من العمال الشرفاء الذين وهبوا أوطانهم وبلدانهم عصارة جهودهم وحبات عرقهم في مواقع العمل والبناء وذلك من اجل ازدهارها ورقيها وإعلاء رايتها شامخة خفاقة في عنان السماء .

كما وجه التهنئة لأعضاء السفارة اليمنية بالقاهرة وملحقياتها الفنية وكافة أبناء الجالية اليمنية وذلك بمناسبة عيد العمال مضيفًا أن اليمن تحتفل كل عام مع بلدان وشعوب العالم احتفاءً واحتفالًا وتقديرا بالعمال صناع فجر الغد المأمول الذي يتوق ويتشوف اليه ابناء اليمن الجديد اليمن الاتحادي الديمقراطي المزدهر الذي ينعم فيه جميع اليمنيين واليمنيات أينما كانوا بحقوق المواطنة المتساوية وبدولة النظام والقانون دون إقصاء أو تهميش .

 وأشار السفير مارم في تهنئته الى ان الشعب اليمني يخوض غمار معركة تاريخية مصيرية بقيادة فخامة الرئيس المناضل الغيور عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه ومعه جميع الشرفاء المخلصين من ابناء اليمن ضد الإماميين الجدد والنظام الفارسي الإيراني الذي تراوده احلام سقيمة بنشر هيمنته العدوانية التوسعية على بلادنا ودول الخليج الشقيقه ومنطقتنا العربية، غير أننا على ثقة ويقين بأن النصر قريب.

وفي ختام تهنئته أشاد سفير اليمن لدى مصر بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة وبالمواقف الأصيلة المشرفه لمصر العروبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يحظى به الإخوة اليمنيون المتواجدون في مصر من اهتمام.


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