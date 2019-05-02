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رئيس مدينة بنها: خطة لتطوير الميادين وتركيب 3 بوابات على مداخل ومخارج المدينة

الخميس، 02 مايو 2019 04:07 م
رئيس مدينة بنها: خطة لتطوير الميادين وتركيب 3 بوابات على مداخل ومخارج المدينة جانب من عملية التطوير
القليوبية – إبراهيم سالم
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أعلن المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، تركيب 3 بوابات على مداخل ومخارج المدينة، بالطرق الرئيسية منها طريق بنها المنصورة، وطريق بنها الزقازيق، وطريق بنها القاهرة، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية بالمدينة من قبل أحد رجال الأعمال، للحفاظ على المنظر الجمالى للمدينة.

 

ومن ناحيته أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أن تركيب 3 بوابات على مداخل ومخارج المدينة للحفاظ على منظرها الجمالى، مشيرا إلى أن البوابات جاءت فى إطار المشاركة المجتمعية لأحد رجال الأعمال بالمدينة، موضحا أن تكلفتها الإجمالية بلغت مليونا و500 ألف جنيه، وسيتم تدوين اسم المدينة والرئيس والمحافظ عليها.

 

وأضاف "سلامة"، أن أعمال التطوير التى تتم بالمدينة جاءت فى إطار حملة "بنها حلوة بينا"، مشيرا إلى أنه تم تطوير ميادين بالمدينة وهما ميدان وابور الثلج، وميدان الجيش بالمنشية فى المدينة، ويتم العمل وفقا لخطة لتطوير المدينة.

 

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