رئيس الوزراء: بالعمل الدؤوب والجهد السياسى يستطيع لبنان أن يتخطى العقبات التى يواجهها

رسالة بيروت - هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر ولبنان واجها تحديات مماثلة علي مدار السنوات الماضية، مضيفا قائلا: "أنا علي ثقة أنه بالعمل الدؤوب والجهد السياسي يستطيع لبنان أن يتخطى كل هذه العقبات التى يواجهها".

وأضاف في كلمته بمنتدى الإقتصاد العربي ببيروت، أن السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أوضح فى كلمته بالمنتدى، أن الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين تقدمت كثيرا فى الأربعين عاما الماضية، ويبقى التساؤل بين شعوبنا العربية، متى نتقدم مثل هذه الدول؟، والإجابة واضحة جدا، فهذه الدول كانت تعمل طوال هذه السنوات بانضباط، شديد، وجدية، تصل إلى حد القسوة فى بعض الأوقات، ولذا نحن ليس أمامنا إلا العمل بجدية وانضباط، وأن يكون هدفنا هو الوطن، ثم الوطن، ثم الوطن، وليس أى مصالح شخصية أخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته أن مصر وإدارتها مهتمة بقضايا المنطقة العربية، وخاصة الاقتصادية، وترحب دائما بنقل خبراتها وتجاربها الناجحة في كافة المجالات إلى أشقائها العرب، اقتناعاً منا بأن قوتنا الكاملة هي في تقاربنا ووحدتنا.