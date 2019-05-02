حالة الطقس اليوم الخميس 2/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحدود 7-9 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً الى حاراً في جميع مناطق المملكة، وتتكاثر السحب الركامية مع ساعات العصر والمساء، مع احتمال هطول زخات رعدية في أجزاء من البادية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة بما في ذلك مدينة العقبة.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون رعدية شرق المملكة، وتنحسر فرص الأمطار كلياً مع ساعات الفجر، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يبقى الجو لطيفاً وشديد الدفئ والاعتدال مع كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ، بينما تكون الحرارة عالية في المناطق السهلية وتسود أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون شرقية في ساعات الصباح وتتحول الى غربية في ساعات النهار والمساء.