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الخميس، 02 مايو 2019 08:51 م
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توريد 12 ألف طن بشون وصوامع كفر الشيخ

الخميس، 02 مايو 2019 08:05 م
توريد 12 ألف طن بشون وصوامع كفر الشيخ صوامع - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية،إنه تم توريد 11 ألفًا و980 طنًا و64 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، فى بيان أن استلام الأقماح يكون من خلال 23 منفذاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال إن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل وفقًا لتوجيهات المحافظ.

 

 

 
 

 

 


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