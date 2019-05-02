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تنفيذ مشروعات خدمية بالعريش بتكلفة 205 مليون جنيه

الخميس، 02 مايو 2019 10:20 ص
تنفيذ مشروعات خدمية بالعريش بتكلفة 205 مليون جنيه محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أنه يجرى تنفيذ مشروعات بنية تحتية للخدمات بإجمالى تكلفة 205 مليون جنيه .
 
وأضاف الخولى فى تصريحات له صباح اليوم الخميس، خلال لقاء بالصحفيين فى ديوان المحافظة، أن هذه المشروعات تتمثل فى بنية تحتية متكاملة، من بينها فتح شوارع جديدة ومنهم أوسع شارع سيتم ربطه بين وسط المدينة وساحل البحر، لافتا أنه بدأت اليوم أول أعماله بعرض 53 متر بحارات متعددة.
 
وأوضح نائب محافظ شمال سيناء، أن ما تشهده مدينة العريش من أعمال حفر فى شوارع المدينة ومنطقة الكورنيش، هى فى إطار التجهيز لتطوير مدينة العريش، والتى ستسعد كل مواطن.
 
وقال نائب المحافظ، إن القادم أفضل لمدينة العريش، وأن كل هذه المشروعات هى تأكيد على أن منظومة العمل فى المحافظة تسير بشكلها الطبيعي وبجدية.
 
 

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