تليجراف: مصر تخطط لبناء 265 ألف فصل دراسى ذكى بالتعاون مع الصين

كتبت إنجى مجدى

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف البريطانية أن شحنة من الفصول الذكية الشبيهة بالحاويات، طورتها شركة صينية، ستصل مصر قريبا لتقديم التعليم الذكى للأطفال المصريين.

وأوضحت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، الخميس، أن ما يسمى بفصول Pop-up تم اختراعها من قبل شركة "نت دراجون ويبسوفت"، ووفقا للمدير التنفيذى للشركة، شيونج لى، فإن الفصول الدراسية الذكية تشبه المبانى العادية ولا يستغرق الأمر سوى بضع ساعات لإنشاء الوحدة.



الفصول الصينية



الفصول الصينية

وبحسب التقرير المنقول عن صحيفة الشعب الصينية فإن الحكومة المصرية تخطط لبناء 265 ألف فصل دراسى ذكى فى جميع أنحاء البلاد فى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال شيونج إن البلدان النامية فى أفريقيا تعمل باستمرار على تحسين بنيتها التحتية، لكن فى الوقت نفسه تفتقر إلى الموارد التعليمية الجيدة، وأضاف أن هذا الموقف أدى إلى فرص تعاون تشمل صناعة التعليم الرقمى الصينية الصاعدة.

وأوضح أن تكلفة الفصل الدراسى تبلغ نحو 200 ألف يوان، ما يعادل نحو 22 ألف إسترلنى، فى حين أن إنشاء فصل دراسى ذكى تقليدى فى مجتمع محلى سيستغرق ملايين اليوانات، وأشار "هذه فرصة أتاحتها مبادرة الحزام والطريق، وستعيد هذه الفصول الدراسية الفعالة إعادة تخصيص الموارد غير المتوازنة".