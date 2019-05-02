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تعاون مصرى أردنى لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

الخميس، 02 مايو 2019 09:32 ص
تعاون مصرى أردنى لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى محمد بدرى محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بين شركة مياه سوهاج ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية للتعرف على أحدث أنظمة سداد الفواتير فى إطار التطور فى منظومة السداد الإلكترونى، وتطبيق التقنيات الحديثة فى مجال العداد الإلكترونية والقراءة عن بعد ومشاركة العملاء فى التحقق من القراءات الخاصة بهم، وكذلك تطوير العمل فى منظومة ERP بهدف التحول الرقمى وتطبيق أفضل التكنولوجيات الحديثة فى ربط البنية التحتية لشبكات الحاسب وتحديث منظومات البرامج الحديثة، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة التوعية وتطوير العمل بالحملات الإعلامية لتحقيق التأثير فى الرأى العام والتعرف على الوسائل الاتصالية الحديثة، وكذلك استخدام الطرق المثلى لتحديد الاحتياجات التدريبية وتطبيق أحدث نظم وطرق التدريب وتحديد الجدارات الخاصة بالمهارات المطلوبة للوظائف وتطبيق نظم قياس الاثر والمردود للتدريب والتعرف على طرق حساب العائد الاقتصادى للتدريب.

وأكد اللواء محمد البدرى أنه استقبل الوفد المشارك المهندس على صبح أمين عام وزارة المياه والرى والدكتور أحمد العزام مساعد الأمين العام للشئون الإدارية والمالية والدكتور عدنان الزعبي مساعد الامين العام لشئون الإعلام والتوعية المائية وأنه تم زيارة شركات مياه مياهنا واليرومك والعقبة.

وجدير بالذكر أنه شارك فى برنامج تبادل الخبرات المحاسب أحمد عبد الحميد أحمد مدير الادارة العامة لمراكز خدمة العملاء والمهندس طارق محمد جمال الدين مدير الادارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ومحمود الخولى مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والمهندسة دعاء ناصر إبراهيم مدير الإدارة العامة للتدريب.


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