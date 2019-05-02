تطهير منطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية من مياه الصرف الصحى.. وتنفيذ خطة طوارئ

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة لمتابعة أعمال تطهير خط الصرف الصحى بمنطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية، وأعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من الأعمال فى وقت قياسى، وذلك ضمن خطة التطهير التى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى.

كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، رؤساء القطاعات باستمرار عمليات التطهير وفقًا لخطة الطوارئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه القناة بدأت فى تنفيذ أعمال التطهير والصيانة الشاملة لخطوط وشبكات الصرف الصحى بطريق البلاجات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أى تسربات أو طفوحات بهذه المنطقة، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عدد من الوزراء لافتتاح مشروعات جديدة بالإسماعيلية.

وأعطى اللواء عبد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة، توجيهات بتوفير المعدات اللازمة، وفريق الصيانة بشكل دائم لاستقبال أى بلاغات من الخط الساخن وتلبية مطالب المواطنين للقضاء على أى مشاكل بمياه الشرب أو الصرف الصحى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة.