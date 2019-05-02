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تسوية فيسبوك مع لجنة أمريكية قد تشمل إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية

الخميس، 02 مايو 2019 07:03 ص
تسوية فيسبوك مع لجنة أمريكية قد تشمل إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية فيسبوك
رويترز
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ذكرت صحيفة بوليتيكو أن شركة فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم فيسبوك بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر القول إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى فى فيسبوك بموافقة السلطات الاتحادية وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية ربما تضم أعضاء فى مجلس إدارة الشركة.

وبالإضافة إلى الاتفاق المحتمل بين فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية قالت فيسبوك إنها جنبت 3 مليارات دولار الأسبوع الماضى لتغطية تسويات مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 مع اللجنة ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

وقال تقرير صحيفة بوليتيكو إن مارك زوكربرج الرئيس والرئيس التنفيذى لفيسبوك سيتولى دور "موظف مراقبة الامتثال المعين" المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة. وامتنعت فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية عن التعليق على التقرير.

 

 

 


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